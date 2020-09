Com 267 assassinatos em agosto, Pernambuco tem redução de 2,9% no número de homicídios e registra a 1ª queda do ano

Pernambuco registrou, em agosto deste ano, 267 assassinatos. Isso representa uma redução de 2,9% em relação aos 275 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) ocorridos no mesmo mês de 2019, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nessa terça (15). Esta é a primeira diminuição no número de homicídios no estado em 2020, após aumento nos primeiros sete meses do ano.

Os oito homicídios a menos em agosto de 2020, em comparação com agosto de 2019, fizeram Pernambuco alcançar o menor registro da série histórica desse mês nos últimos seis anos. De acordo com o governo estadual, o Agreste foi onde houve maior queda no número de assassinatos, com 15% a menos no registro de CVLIs, que caíram de 80 em agosto do ano passado para 68 em agosto deste ano.

Com 79 vítimas assassinadas em agosto de 2020, uma a menos do que no mesmo período em 2019, a Região Metropolitana, com exceção do Recife, teve uma queda de 1,25% nos CVLIs. A capital pernambucana manteve o mesmo número entre os dois meses em comparação, com 41 homicídios.

Na Zona da Mata de Pernambuco, foi contabilizado um assassinato a mais em agosto deste ano, totalizando 47 ocorrências. No Sertão do estado, houve 32 casos, quatro a mais que o registrado no mesmo mês de 2019.

Feminicídio e estupro



Pernambuco teve uma redução de 9,5% no assassinato de mulheres em agosto de 2020, quando 19 foram vítimas de CVLIs, duas a menos do que em agosto do ano anterior. Com relação aos feminicídios, quando mulheres são mortas pela condição de gênero, o estado contabilizou cinco casos tanto no 8º mês deste ano quanto no mesmo período de 2019.

O número de estupros caiu de 219 em agosto de 2019 para 178 em agosto deste ano, o que corresponde a uma diminuição de 18,72%. Quanto à violência doméstica, houve um aumento de 8,31% no registro de casos, passando de 3.212 em agosto do ano passado para 3.479 no mesmo mês deste ano.

Cidades sem CVLI



Em agosto de 2020, 100 dos 185 municípios de Pernambuco, incluindo o distrito de Fernando de Noronha, não tiveram registro de CVLI. Confira a relação das cidades pernambucanas sem casos de assassinato no referido mês:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Agrestina

Angelim

Barra de Guabiraba

Belém de São Francisco

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Brejinho

Cabrobó

Cachoeirinha

Calçado

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Casinhas

Cedro

Chã de Alegria

Chã Grande

Correntes

Cumaru

Cupira

Custódia

Dormentes

Exu

Feira Nova

Fernando de Noronha (distrito)

Ferreiros

Floresta

Frei Miguelinho

Gameleira

Granito

Iati

Ibirajuba

Iguaraci

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itamaracá

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaqueira

Jataúba

Jatobá

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jurema

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Limoeiro

Machados

Manari

Moreilândia

Nazaré da Mata

Orobó

Ouricuri

Palmeirina

Paranatama

Parnamirim

Passira

Pedra

Poção

Quipapá

Quixaba

Ribeirão

Sairé

Salgadinho

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

Serrita

Solidão

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Tamandaré

Terezinha

Terra Nova

Timbaúba

Tracunhaém

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Vertente do Lério

Vertentes

Xexéu