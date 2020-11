Com 333 homicídios em outubro, Pernambuco registra aumento de 5,7% em relação a 2019

Pernambuco registrou 333 homicídios em outubro de 2020, de acordo com os números divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nessa segunda-feira (16). Isso representa um aumento de 5,7% em relação ao mesmo mês em 2019. Ao todo, desde janeiro deste ano, o estado registrou 3.171 mortes violentas, 10,3% a mais do que as 2.876 contabilizadas no mesmo período do ano passado.

Houve um aumento de 31,1% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) registrados no Recife, que saiu de 45 para 59 casos em outubro de 2020. A Região Metropolitana, sem contar com a capital, reduziu de 103 para 84 homicídios no décimo mês do ano, o que equivale a uma queda de 18,45%.

O Sertão teve o maior percentual de aumento, com 80%, saindo de 30 para 54 casos. A Zona da Mata de Pernambuco passou de 52 para 65 vítimas, no comparativo entre outubro de 2019 e o mesmo mês em 2020, o que representa um acréscimo de 25%. O Agreste, por sua vez, teve diminuição de 16,47%, caindo de 85 para 71 casos.

No Grande Recife, considerando o acumulado em todo o ano, houve aumento de 5,93% nos registros de homicídios, saindo de 843 CVLIs para 893. No Agreste, houve uma diminuição de 752 para 748 entre os dois anos, o que corresponde a uma redução de 0,53%.

No Sertão, foi registrado um aumento de 25,56%, já que o número de registros foi de 313 para 393 de um ano para o outro. Na Zona da Mata, a alta foi de 21,98%, saindo de 546 ocorrências em 2019 para 666 em 2020. (G1)