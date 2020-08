Com 37 novos casos, Salgueiro chega aos 657 confirmados

O município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, chegou aos 657 casos confirmados do Novo Coronavírus. O boletim foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa segunda-feira (10) e registrou 37 novos casos confirmados da doença no município. Segundo a Secretaria, os pacientes positivados são 24 mulheres e 13 homens.

As confirmações foram por teste rápido e Swab. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os pacientes que testaram positivo para Covid-19 estão em isolamento domiciliar, sob supervisão das unidades de saúde do município. Os números de óbitos e de pacientes recuperados não tiveram alteração.

Até o momento, Salgueiro possui 657 casos confirmados, 317 recuperados e 18 óbitos.