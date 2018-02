Com 448 homicídios em janeiro, Pernambuco registra queda de 6% no número de assassinatos

Pernambuco registrou 448 homicídios ao longo dos 31 dias do mês de janeiro de 2018. O número é 6,47% menor do que os 479 assassinatos registrados no mesmo mês em 2017, fazendo com que a média de assassinatos por dia no período em questão passe de 15 para 14,4. A estatística foi divulgada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nessa quinta-feira (15).

Com os dados referentes a janeiro, a SDS registra queda nos números de homicídios pelo segundo mês consecutivo, já que, em dezembro de 2017, também houve diminuição nas estatísticas desse tipo de crime no estado. Segundo a pasta, Caruaru, no Agreste, foi destaque durante o mês, já que houve redução de 56% na quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). O percentual simboliza a diminuição de 43 casos em janeiro de 2017 para 19 casos no mesmo mês de 2018.

Os assassinatos registrados em Caruaru integram os 232 casos de CVLIs registrados no interior do estado durante janeiro de 2018. Já na Região Metropolitana do Recife, o registro é de 158 vítimas de homicídio no estado. A capital pernambucana, por sua vez, teve 58 assassinatos no período em questão.

Segundo a SDS, mais da metade dos homicídios registrados em janeiro foram motivados pelo envolvimento das vítimas com tráfico de drogas e outras atividades criminosas. Os conflitos em comunidades são responsáveis por 12,5% dos assassinatos, de acordo com a pasta.

Uma das medidas de combate aos homicídios é o aumento do efetivo de delegados nas Delegacias de Polícia de Homicídio, aponta a SDS. Ao todo, 25 novos profissionais foram convocados para agilizar a conclusão de inquéritos e aumentar as prisões de criminosos. A atuação dos delegados teve início em fevereiro.

Do total de delegados, 20 foram convocados para atuar no Grande Recife e outros três no Agreste, sendo dois lotados em Caruaru e um em Santa Cruz do Capibaribe. No interior, dois delegados vão atuar nos municípios de Araripina e Arcoverde.

Feminicídios e estupros também diminuem

Em janeiro de 2018, Pernambuco também registrou uma queda no número de feminicídios no estado. No mês em questão, foram registrados três casos. Em janeiro de 2017, nove mulheres foram assassinadas.

De acordo com a SDS, os casos de estupro tiveram uma redução de 13,13% em relação a janeiro do ano passado. No primeiro mês de 2018, foram contabilizadas 172 ocorrências desse tipo e, no mesmo período do ano anterior, aconteceram 198 casos. (G1)