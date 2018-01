Com 5.427 assassinatos em 2017, Pernambuco tem o maior número de homicídios em 14 anos

Pernambuco encerrou 2017 com 5.427 assassinatos registrados ao longo dos 12 meses do ano. O número é 21,1% maior do que os 4.479 assassinatos contabilizados em 2016 e também é a marca mais expressiva desde 2004, ano inicial da divulgação das estatísticas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pelo governo estadual.

No mês de dezembro de 2017, foram contabilizadas 394 mortes violentas no estado, menor estatística mensal desde julho, quando foram registrados 446 assassinatos. De acordo com a SDS, a estatística de dezembro é a segunda menor do ano, perdendo apenas para o mês de junho, que teve 379 assassinatos.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela pasta, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) seguem a mesma tendência de crescimento dos homicídios, mas em menor escala. Em 2017, foram contabilizadas 119.513 ocorrências desse tipo, 4,1% a mais do que os 114.802 CVPs registrados em 2016. Extorsões e roubos cometidos contra transeuntes e instituições financeiras, roubos de veículos e assaltos a ônibus são alguns dos crimes que se enquadram nesta categoria.

A SDS, no entanto, argumenta que houve melhora nos números, se comparados o primeiro e o segundo semestre de 2017. Através de material encaminhado à imprensa nesta segunda (15), a pasta ressalta a queda de 2.875 para 2.552 homicídios semestrais em 2017.

No entanto, se comparados os primeiros semestres de 2016 e 2017, é possível notar um aumento de 39,3%, já que o número passou de 2.073 para 2.875 assassinatos. Na comparação entre os últimos semestres dos dois anos em questão, também houve aumento de 5,62%, uma vez que o número de homicídios passou de 2.416 para 2.552.

Segundo o secretário estadual de Defesa Social, Antônio de Pádua, o aumento no número de homicídios em Pernambuco está ligado ao tráfico de drogas. “Essas mortes estão diretamente relacionadas, a grande maioria delas, ao tráfico de entorpecentes. Infelizmente, em Pernambuco e no Brasil como um todo, essa prática do tráfico de entorpecentes aumentou bastante nos últimos anos. Cerca de 60% das mortes em Pernambuco estão relacionadas ao tráfico de drogas”, ressalta.

Ainda assim, o secretário vislumbra a melhoria das estatísticas em 2018 a partir da atuação do governo estadual na área de segurança pública. “Estamos fazendo muitas ações. Inclusive agora, no 2º semestre de 2017, já é possível perceber a diminuição de CVLIs: houve uma diminuição de cerca de 13% se compararmos o segundo semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2017. Essa manutenção é resultado de várias ações positivas que o governo tem feito ao longo de 2017 e se estenderá em 2018”, afirma Antônio de Pádua.

Crimes contra a mulher

Em todo o ano de 2017, houve 2.134 vítimas de estupro, número 8,7% menor do que as 2.311 vítimas que reportaram o crime à polícia em 2016. Os registros de crimes de violência doméstica e familiar, no entanto, cresceram 4,3%, já que houve 33.188 casos em 2017 e 31.466 casos em 2016. Para a SDS, o número reflete o aumento de denúncias de vítimas.

Reforço na segurança

De acordo com a SDS, a segurança em Pernambuco será reforçada com 1.322 novos policiais militares no primeiro trimestre. Há, também, previsão de abertura de mais 500 vagas em concurso público.

A SDS também promete reforço de 140 novos delegados, 620 agentes e 90 escrivães na Polícia Civil, além de 139 peritos criminais, 130 auxiliares de peritos, 73 auxiliares de legistas, 51 peritos papiloscopistas e 40 médicos legistas na Polícia Científica. No Corpo de Bombeiros, a previsão é de que 300 novos profissionais concluam o curso de formação em 2018. (G1)