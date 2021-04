Com 82 mortes, Pernambuco bate recorde de óbitos por Covid-19 notificados em 24h em 2021

Portal Folha de Pernambuco

Pernambuco registrou, nesta quinta-feira (8), um novo recorde de mortes por Covid-19 notificadas em 24 horas em 2021. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), foram confirmados 82 óbitos.

As mortes ocorreram entre os dias 24 de setembro e essa quarta-feira (7). Com a atualização, o Estado soma 12.623 mortes por causa do coronavírus registradas desde o início da pandemia, em março de 2020.

O recorde anterior de mortes no ano havia sido registrado em 30 de março e 1º de abril. Em ambos os dias, a SES-PE notificou 74 óbitos.

O boletim desta quinta-feira ainda traz o registro de 2.884 casos, o terceiro maior total de casos confirmados este ano.

Entre os confirmados, 199 (7%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 2.685 (93%) são leves.

O Estado totaliza 364.354 casos confirmados da doença, sendo 37.227 graves e 327.127 leves.