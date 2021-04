Com 99 mortes por Covid-19 em 24h, Pernambuco bate recorde do ano no estado

Pernambuco somou, nesta sexta (23), o maior número de mortes por Covid-19 registradas em 24 horas este ano no Estado.

Foram 99 pessoas que morreram pela doença de acordo com boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) no fim desta manhã.

As mortes ocorreram, de acordo com o boletim, entre 9 de julho do ano passado e essa quinta-feira (22). Agora Pernambuco contabiliza 13.524 óbitos pela Covid-19.

O boletim desta sexta também registrou, em 24 horas, 2.031 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 134 são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.897 são leves.

No total, Pernambuco tem 391.740 casos confirmados da doença, sendo 39.302 graves e 352.438 leves.

Do Nill Júnior