Com apoio da população, Polícia Civil identifica e prende ladrão de motocicletas em Serra Talhada

Com o apoio da população, a Polícia Civil identificou e prendeu nessa sexta-feira (1º) Allan Marcelo da Silva, natural do município de Betânia, no Sertão do Moxotó, que vinha aterrorizando os serra-talhadenses.

Allan Marcelo foi o homem que fez um assalto a mão armada e levou a motocicleta da enfermeira do Hospam Leomélia Nascimento,no última dia 20 de maio.

O bandido também assaltou, no dia seguinte, um homem que transitava na Rua Enock Ignácio de Oliveira e também levou a sua motocicleta.

A coincidência é que o acusado é o mesmo que foi pego por populares, nessa sexta-feira, quando tentou levar um aparelho celular de um mulher, no Centro de Serra Talhada.

De acordo com o comissário de Polícia Civil, Cornélio Pedro, é importante que outras vítimas do bandido compareçam a delegacia para identificar o acusado.

“Ao ser conduzido a delegacia por um suposto furto de celular, após o intenso trabalho levantado pelos policiais civis, constatou-se que o mesmo era similar ao sujeito que já vinha sendo investigado pela Delegacia Municipal de Serra Talhada. O suspeito foi recolhido ao presídio de Salgueiro onde aguardará pronunciamento judicial”, disse Pedro.

Relembre: Homem tenta furtar celular em Serra Talhada e acaba detido por populares; Confira o vídeo

Via O povo com a Notícia