Com aumento de 10,8% em homicídios em 2020, Pernambuco cria força-tarefa para combater crime organizado

Diante da alta de 10,8% nos homicídios em 2020 em relação a 2019 em Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) criou uma força-tarefa (FT) de enfrentamento ao crime organizado no estado. Coordenado pelo secretário-executivo da pasta, Humberto Freire, o trabalho deve reunir diretores integrados especializados das polícias Civil e Militar, além de representantes da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres).

De acordo com a portaria publicada pela SDS, a FT Crime Organizado tem o objetivo de mapear, planejar e monitorar estratégias preventivas e repressivas para o enfrentamento das organizações criminosas que atuam no estado.

A criação da força-tarefa considera a “amplitude e complexidade da atuação do crime organizado, bem como sua estruturação macro, alcançando todos os entes federativos”.

Além dos representantes das polícias e da Seres, outros integrantes de secretarias e instituições podem ser convocados para participarem de reuniões específicas.

Homicídios em Pernambuco

De janeiro a setembro de 2020, o estado contabilizou 2.837 crimes violentos que resultaram em mortes. O número representa um aumento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 2.561 crimes do mesmo tipo.

No Recife, o aumento de homicídios foi de 9% em 2020, em relação a 2019. Considerando o período entre janeiro e setembro, houve 411 crimes registrados neste ano e 377 no mesmo período do ano anterior. Na Região Metropolitana, a variação entre esses mesmos meses é de 9,4%, já que os registros de homicídios passaram de 740 para 810.

No Sertão e na Zona da Mata, os aumentos foram de 19,7% (de 283 para 339) e 21,46% (de 494 para 600), respectivamente. No Agreste, o estado registrou uma variação positiva de 1,5%, passando de 667 para 677 entre os dois períodos em comparação.

Em Pernambuco, foram registrados, em 2019, 3.469 crimes violentos letais intencionais, 17,4% a menos do que os 4.173 crimes do mesmo tipo contabilizados em 2018. Essas estatísticas abrangem ocorrências como homicídios dolosos, em que há a intenção de matar; latrocínios, que são roubos seguidos de morte; além de lesões corporais seguidas de morte.

Segundo o 14º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, o número de mortes “a esclarecer” cresceu 22,7% em Pernambuco, entre 2018 e 2019, passando de 183 para 226 casos. No Brasil, o aumento foi de 9% da estatística, se comparados os dois anos.