Com câncer de próstata, Mister M está em fase terminal e pede ajuda

Nos final dos anos 90, Val Valentino se tornou o mágico mais famoso do Brasil ao aparecer atrás da máscara do Mister M e revelar os truques dos ilusionistas em um quadro exibido no Fantástico, na Globo, com narração de Cid Moreira. Hoje, com 61 anos, o mágico norte-americano trava uma luta contra um câncer de próstata terminal e pede ajuda para fazer o tratamento.

Alertado pelos médicos que tem apenas mais um ano de vida, Val falou sobre sua condição em entrevista ao programa ‘Balanço Geral‘, da Record TV. “Nos últimos cinco anos, eu tive sérios problemas de saúde, e por três anos passei por vários médicos. Eles não conseguiam descobrir o que estava errado. Dois anos atrás, eu fui diagnosticado com algo muito ruim na próstata, não vou falar o nome. O urologista que descobriu me disse que eu teria menos de um ano e que eu teria que ser operado ou estaria morto”, contou.

Sem dinheiro, Val abriu uma vaquinha on-line para arrecadar R$ 45 mil, pois precisa comprar os medicamentos e fazer uma cirurgia. “A única coisa que ele poderia fazer era a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e eu não queria fazer isso. Então perguntei quanto tempo eu teria. Seria um ano. E fui embora do consultório. Não tomei a medicação que ele gostaria que eu tomasse por causa dos efeitos colaterais, que eram terríveis”, completou.

Na reportagem, ele não quis mostrar o rosto porque está “muito magro” e “envelhecido”. “Os médicos quererem que eu ganhe peso, mas eu não consigo. Mas estou me esforçando e vou ficar bem em breve”, revelou.

Do Ne 10