Com coroas de flores nas grades das celas, 17 detentos se casam em presídio no Agreste de PE

Com alianças, bolo, trajes tradicionais, quatro convidados para cada par e o corredor do pavilhão enfeitado de flores, 17 detentos se casaram numa cerimônia religiosa coletiva na Penitenciária de Tacaimbó (PTAC), no Agreste de Pernambuco. A cerimônia foi realizada nessa sexta-feira (19) em um dos pavilhões da unidade, ligada à Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres).

A cerimônia foi conduzida pela Igreja Universal do Reino de Deus. “Oferecer esse momento aos reeducandos é uma preocupação da unidade prisional, pois, além de deixá-los felizes, promove uma maior tranquilidade na cadeia”, afirmou o gerente da PTAC, Felippe Diniz, através da assessoria de imprensa da Seres.

Um dos noivos, Everton Vicente da Silva disse crer que não teria se casado caso estivesse fora da penitenciária. “Muita coisa lá fora podia impedir que eu me casasse de novo, mas, graças a Deus, tive essa oportunidade de construir minha família novamente, mesmo preso, mas com sentido de vencer e crescer na vida”. Ano passado, a Penitenciária de Tacaimbó realizou o casamento de 14 detentos.

Da Folha de Pernambuco