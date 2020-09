Com duas facas na cintura, homem é preso por ameaçar matar mulher em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia acabou detido na tarde dessa terça-feira (15), após ameaçar matar a própria esposa a facadas. O caso de violência doméstica foi registrado no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi flagrado bastante agressivo e portando duas facas na cintura.

Ainda de acordo com a PM, a vítima confirmou que havia sido ameaçada de morte pelo imputado.

Diante do exposto as partes foram encaminhadas até a delegacia local, para a adoção de medidas cabíveis.