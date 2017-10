Com estoque em baixa, Hemope convoca doadores de sangue em Pernambuco

Em Petrolina, as doações podem ser feitas no Hemocentro, entre 8 e 12 horas. Em Ouricuri, o horário é de 7h às 9h30, também no Hemocentro da cidade. Já em Salgueiro, os doadores devem se dirigir ao Núcleo de Hemoterapia das 8 às 12 horas. Todas as unidades funcional de segunda à sexta-feira. (G1)