Com foice e uma peixeira, homem destrói móveis e é detido pela PM em Serra Talhada

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Militar, após causar confusão na tarde da última quinta-feira (15) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, a vítima relatou que o acusado, que é seu companheiro, fazia uso de medicação controlada e havia ingerido bebida alcoólica e, que no momento o mesmo se encontrava no interior da residência armado com uma foice e uma faca peixeira.

A equipe policial tentou fazer com que o imputado entregasse as armas e se entregasse, porém sem êxito, pois o acusado estava bastante agressivo dizendo que se alguém tentasse detê-lo iria resistir. Com o apoio do GATI, ROCAM e da GT Comando foi feita a negociação com o imputado, o qual saiu da residência e entregou as armas, em seguida o mesmo teve uma crise epilética e foi socorrido para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a DPC local para adoção de medidas julgadas cabíveis e, que durante a confecção do BO (Boletim de Ocorrência a vítima) não ofereceu denúncia contra o imputado, e segundo levantamento na DPC o acusado respondeu por um homicídio na comarca de Serra Talhada.