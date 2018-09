Com gol sofrido aos 48 do segundo tempo, Serrano perde para o 1º de Maio

No primeiro tempo, a partida foi bem disputada entre os times do 1º de Maio e o Serrano. A equipe do Serrano teve duas chances de gol, mas não conseguiu pontuar. Já no segundo tempo, o 1º de maio assumiu uma posição mais defensiva, enquanto o Serrano buscava o gol. Só que aos 48 minutos, o jogo virou, uma pancada de Saci deu a vitória para o 1º de maio, que assumiu a vice liderança do campeonato.

Com o resultado, o 1º de Maio fica em 2º colocado com 9 pontos e o Serrano na terceira posição da tabela com 7 pontos. A tabela está contabilizando os pontos que seriam disputados nas duas partidas contra o Sete de Setembro, que desistiu de participar da competição.

Na próxima rodada, o 1º de Maio volta a enfrentar o Serrano. A partida acontece no próximo domingo, às 15 horas, no Estádio Paulo Coelho.

Confira abaixo no vídeo os melhores momentos da partida.

Do Globo Esporte