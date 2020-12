Com mais 1.094 casos da Covid-19 e 21 mortes, Pernambuco registra 188.132 infectados e 9.119 óbitos

A Secretaria Estadual de Saúde registrou, nessa sexta-feira (4), 1.094 casos da Covid-19 e 21 óbitos de pessoas que estavam com a doença em Pernambuco. Com isso, o estado passou a somar 188.132 infectados pelo novo coronavírus e 9.119 mortes devido à pandemia. A contagem começou no dia 12 de março.

Ainda de acordo com o governo do estado, 49 dos casos confirmados nessa sexta-feira (4) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), enquanto outros 1.045 são quadros leves da Covid-19. Ao todo, o estado passou a ter 28.216 registros graves da doença e 159.916 casos leves.

Com relação aos 21 óbitos por Covid-19, a SES informou que eles aconteceram entre o dia 16 de julho e a quarta-feira (2).

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim registrou, nesta sexta (4), um total de 165.979 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.987 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 147.992 eram casos leves.

Mortes

O boletim desta sexta confirmou que morreram dez homens e 11 mulheres. Esses pacientes moravam em Arcoverde (1), Carpina (1), Caruaru (2), Exu (1), Flores (1), Gravatá (1), Ilha de Itamaracá (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (2), Paulista (1), Pesqueira (1), Recife (4), Santa Cruz do Capibaribe (1), Santa Terezinha (1), São José da Coroa Grande (1) e Tamandaré (1).

Esses doentes tinham entre 44 e 92 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 50 a 59 (5), 60 a 69 (5), 70 a 79 (4) e 80 ou mais (6).

Do total, 17 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (12), diabetes (7), hipertensão (5), tabagismo (3), doença respiratória (2) e obesidade (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)