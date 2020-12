Com mais 1.348 casos e 26 óbitos confirmados, Pernambuco soma 185.607 infectados e 9.082 mortes pela Covid-19

Foram confirmados, nessa quarta-feira (2), 1.348 casos e 26 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a somar 185.607 pacientes que receberam a confirmação da doença e 9.082 pessoas que faleceram com o novo coronavírus. A contagem começou no dia 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 59 dos casos desta quarta foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 1.289 foram de pacientes com quadro considerado leve. Com essa divisão, o estado passou a ter 28.114 casos graves e 157.493 leves.

Além disso, o boletim registra um total de 163.498 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.927 eram pacientes graves, que precisaram de internamento hospitalar, e 145.571 eram casos leves.

Mortes

A respeito dos óbitos, os 26 registros aconteceram entre os dias 11 e 30 de novembro. Foram 12 homens e 14 mulheres. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Abreu e Lima (1), Afogados da Ingazeira (1), Água Preta (1), Cabo de Santo Agostinho (6), Caruaru (1), Itapetim (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Paulista (2), Recife (7), Sertânia (2), Tacaratu (1) e Trindade (1).

Os pacientes tinham idades entre 40 e 91 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 60 a 69 (9), 70 a 79 (6) e 80 ou mais (10). Do total, 24 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (16), diabetes (11), hipertensão (3), doença renal (3), doença de Alzheimer (3), tabagismo/histórico de tabagismo (4), câncer (2), doença respiratória (1), obesidade (1), etilismo (1) e doença neurológica (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)