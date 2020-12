Com mais 1.588 casos da Covid-19 e 29 mortes, Pernambuco totaliza 195.118 infectados e 9.229 óbitos

Foram confirmados, nessa quinta-feira (10), mais 1.588 casos e 29 mortes por Covid-19 em Pernambuco. Com isso, o estado passou a totalizar 195.118 pacientes que receberam a confirmação da doença, além de 9.229 pessoas que haviam recebido o diagnóstico e perderam a vida. A contagem começou no dia 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 79 dos 1.588 casos confirmados nesta quinta eram de Síndrome Respiratória Aguda Grave, enquanto 1.509 eram pessoas com quadro clínico classificado como leve, ou seja, não precisaram de internamento.

Do total de 195.118 casos confirmados da doença no estado, 28.465 foram pacientes graves e 166.653 com quadros leves de Covid-19.

Já as 29 mortes, segundo a SES, aconteceram entre os dias 15 de novembro e a quarta (9).

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim registrou um total de 170.601 pacientes recuperados da doença. Destes, 18.064 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 152.537 eram casos leves.

Mortes



No boletim desta quinta, foram confirmadas 15 mortes de mulheres e 14 de homens. Essas pessoas moravam em Abreu e Lima (2), Arcoverde (1), Camocim de São Félix (1), Caruaru (2), Dormentes (1), Ibimirim (1), Igarassu (1), Jaboatão dos Guararapes (4), Olinda (1), Ouricuri (1), Paudalho (1), Petrolândia (1), Recife (8), São Benedito do Sul (1), Tacaratu (1) e Timbaúba (2).

Os pacientes tinham idades entre 39 e 91 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (2), 50 a 59 (4), 60 a 69 (7), 70 a 79 (8) e 80 ou mais (7).

Do total, 23 tinham doenças pré-existentes: diabetes (10), doença cardiovascular (10), hipertensão (7), obesidade (4), doença respiratória (2), câncer (1), doença hepática (1), doença renal (1), etilismo (1), tabagismo (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)