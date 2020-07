Com mais 1.802 casos e 26 mortes, PE ultrapassa 85 mil diagnósticos da Covid-19 e 6,2 mil óbitos

Foram confirmados, nessa sexta-feira (24), 1.802 novos casos da Covid-19 em Pernambuco e, com isso, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado chegou a 85.042. Além dos novos registros de infectados, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) também contabilizou 26 óbitos, elevando o total de mortes a 6.237.

Segundo a SES, o aumento no número de confirmações em relação aos demais dias é motivado pela instabilidade no sistema de notificação de casos de menor gravidade.

Entre os casos confirmados nesta sexta (24), 166 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 1.636 são leves, de pacientes que não demandaram internamento hospitalar, já estavam na fase final da doença ou curados.

O boletim desta sexta registra um total de 61.995 pessoas recuperadas da Covid-19. Desse total, 11.919 são de casos graves, que demandaram leitos no sistema de saúde, e 50.076 casos leves.

Há casos de coronavírus em todas as cidades de Pernambuco e 181 municípios têm casos graves confirmados da doença.

Mortes



Das 26 mortes confirmadas pelo estado, 14 ocorreram entre os dias 7 de maio e segunda-feira (20). Outros 12 óbitos ocorreram entre a terça-feira (21) e a quinta-feira (23), segundo a SES. Foram 16 mulheres e 10 homens.

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Bonito (1), Camaragibe (1), Caruaru (1), Catende (1), Garanhuns (1), Igarassu (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Passira (1), Pesqueira (1), Petrolina (2), Recife (6), Salgadinho (1), Santa Cruz do Capibaribe (2), São Bento do Una (2), São Lourenço da Mata (1), Sirinhaém (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Com isso, o estado totaliza 6.327 mortes pela doença. As mortes ocorreram entre 7 de maio e 23 de julho. Do total de mortes no informe desta sexta, 14 (54%) ocorreram de 7 de maio a 20 de julho. As outras 12 (46%) ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 4 mortes no dia 21, 6 no dia 22 e duas na quinta (23).

Os pacientes tinham idades entre 3 e 85 anos. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (4), 60 a 69 (10), 70 a 79 (4), 80 anos ou mais (3).

Dos 26 pacientes que vieram a óbito, 19 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (8), doença cardiovascular (6), hipertensão (6), obesidade (3), doença de Alzheimer (3), AVC (2), câncer (2), imunossupressão (1) e doença respiratória (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)