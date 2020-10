Com mais 146 casos e três óbitos pela Covid-19, Pernambuco chega a 153.144 confirmações e 8.411 mortes

Foram confirmados, nesse domingo (11), 146 novos casos e três óbitos pela Covid-19 em Pernambuco. Com isso, o estado passou a somar 153.144 casos e 8.411 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde março. Ao todo, também foram contabilizadas 133.312 pessoas recuperadas da doença.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 23 dos 146 casos confirmados neste domingo foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 123 casos foram de pacientes com quadro considerado leve.

Com esse acréscimo, o estado passou a ter 26.545 casos graves e 126.599 casos leves da Covid-19.

Dos 1.780 leitos destinados a pacientes com Srag, o que inclui os casos confirmados e também os suspeitos da Covid-19, 53% estavam ocupados. A ocupação das UTI’s estava em 73% dos 765 leitos. Entre os 1.015 de enfermaria, 38% tinham pacientes.

Mortes

Os três óbitos registrados neste domingo ocorreram nos dias 6 de setembro, 17 de setembro e no sábado (10), nos municípios de Caruaru, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão do estado. Dessas vítimas, duas eram do sexo masculino e uma do feminino.

Os pacientes tinham idades entre 54 e 72 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (1), 60 a 69 (1) e 70 a 79 (1). Desses, dois que apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (2), hipertensão (2), AVC (2), tabagismo (2) e doença cardiovascular (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um está em investigação. (G1)