Com mais 15 mortes e 68 casos de Covid-19, Pernambuco chega a 8.333 óbitos e 149.417 infectados

Pernambuco confirmou, nas últimas 24 horas, 15 mortes e 68 casos de Covid-19, elevando o total para 8.333 óbitos e 149.417 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus até este domingo (4). O estado também passou a contar com um total de 129.563 pacientes recuperados da doença.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde , 11 dos 68 novos casos são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Os outros 57 são leves, ou seja, pacientes que não precisaram ser internados. Com isso, Pernambuco totalizou 26.368 pacientes com quadros graves da Covid-19 e 123.049 leves, distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Dos 129.563 pacientes recuperados da doença, 16.672 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 112.891 eram casos leves.

Dos 2.088 leitos voltados para Srag controlados pela Central Estadual de Regulação Hospitalar, 49% estavam ocupados neste domingo (4). Dos 903 leitos de UTI, eram 69% com pacientes. Já entre os 1.185 de enfermaria, a taxa era de 35%.

Mortes



Sete das 15 mortes contabilizadas neste domingo (4) foram de pessoas do sexo feminino e oito, masculino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima (1), Araçoiaba (1), Belo Jardim (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Carpina (1), Itapissuma (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Paulista (2), Petrolina (1), Recife (2), Ribeirão (1), Salgueiro (1), Terezinha (1).

Uma das mortes confirmadas laboratorialmente ocorreu no sábado (3), duas na sexta-feira (2) e uma na quinta-feira (1º). Os outros 11 registros ocorreram entre os dias 26 de maior e 8 de setembro. Os pacientes tinham idades entre 57 e 97 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (2), 60 a 69 (4), 70 a 79 (3), 80 anos ou mais (6).

Dos 15 pacientes que vieram a óbito, nove apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (6), hipertensão (1), diabetes (3), câncer (2), doença neurológica (1), doença respiratória (1), doença renal (1), obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)