Com mais 207 casos e oito mortes, PE totaliza 166.540 infectados e 8.740 óbitos por Covid-19

Foram registrados, nessa segunda-feira (9), 207 novos casos e oito óbitos pela Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a totalizar 166.540 pacientes que receberam confirmação da doença, além de 8.740 pessoas que faleceram com o novo coronavírus. A contagem teve início no dia 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 12 dos 207 novos confirmados foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e outros 195 foram de pessoas com quadro clínico classificado como leve. Do total de casos, 27.359 foram de pacientes graves e 139.181 leves.

Além disso, o boletim registra um total de 147.843 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.503 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 130.340 eram casos leves.

Mortes



Em relação aos oito registros de mortes feitos nesta segunda, a SES informou que os óbitos ocorreram entre os dias 28 de abril e 8 de novembro. Foram três mulheres e cinco homens.

As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Camocim de São Félix (1), Frei Miguelinho (1), Iguaraci (1), Petrolina (1), Recife (1), São Benedito do Sul (1), Serra Talhada (1) e Vitória de Santo Antão (1). Com isso, o Estado totaliza 8.740 mortes pela doença.

Os pacientes tinham idades entre 40 e 98 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (1), 70 a 79 (2) e 80 ou mais (2). Do total, 5 apresentavam doenças pré-existentes: doença cardiovascular (5), tabagismo (3), diabetes (2), doença respiratória (2), hipertensão (2) e doença renal (1), – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)