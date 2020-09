Com mais 259 casos da Covid-19 e 22 óbitos, Pernambuco totaliza 136.672 infectados e 7.784 mortes

Pernambuco confirmou, neste domingo (13), 259 casos e 22 óbitos de pessoas com a Covid-19. Com esse acréscimo, o estado passou a ter 136.672 confirmações da doença e 7.874 mortes de infectados pelo novo coronavírus. Os números são contabilizados desde 12 de março, no início da pandemia.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 40 dos 259 casos confirmados neste domingo (13) são graves, enquanto outros 219 são de pessoas que contraíram o novo coronavírus, mas não precisaram ser internadas. Com isso, o estado totalizou 25.809 casos graves e 110.863 quadros leves da doença.

Com o registro de mais 331 curas clínicas, o estado passou a totalizar 118.570 pessoas que se recuperaram da Covid-19. Desse total, 103.160 eram de pessoas com quadro leve da doença e outros 15.410 pacientes tinham quadro considerado grave.

Óbitos



Das 22 mortes confirmadas neste domingo (13), três ocorreram nos últimos dois dias, sendo uma no sábado (12) e duas na sexta-feira (11). Os outros 19 óbitos ocorreram entre o dia 25 de maio e quarta-feira (9).

Dos pacientes que faleceram, 14 eram homens e oito eram mulheres. Entre eles, 19 apresentavam comorbidades como diabetes (12), doença cardiovascular (11), hipertensão (6), doença respiratória (5), obesidade (3), doença renal (2), tabagismo (2). Um paciente pode ter tido mais de uma comorbidade, segundo a SES.

Os óbitos foram de pessoas que residiam nos municípios de Águas Belas (1), Aliança (1), Belo Jardim (1), Brejão (1), Caruaru (2), Exu (1), Itapetim (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Lajedo (1), Paulista (3), Primavera (1), Recife (2), Riacho das Almas (1), Ribeirão (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), São João (1), Tabira (1) e Vitória de Santo Antão (1). (G1)