Com mais 30 mortes e 677 casos de Covid-19, PE chega a 8.085 óbitos e 143.165 confirmações

Pernambuco registrou, nessa quarta-feira (23), mais 677 casos de pessoas com a Covid-19 e 30 mortes relacionadas à doença, elevando o total de confirmações do estado para 143.165 diagnosticados com o novo coronavírus e 8.085 mortes.

Dos novos casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, 29 são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e os outros 648 são leves, ou seja, pacientes que não precisaram ser internados. Ao todo, Pernambuco tem 26.125 graves já registrados e 117.040 leves.

Os casos estão distribuídos por todos os 184 municípios do estado e no arquipélago de Fernando de Noronha. Desde maio, há, ao todo, 124.650 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.308 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 108.342 eram casos leves.

Mortes



As 30 mortes confirmadas nesta quarta-feira (23) ocorreram desde o dia 11 de maio. Uma delas ocorreu na terça-feira (22) e outras três, na segunda-feira (22). Seis foram de pacientes que morreram entre os dias 5 e 19 de setembro. Os outros 20 registros foram de óbitos ocorridos entre 11 de maio e 27 de agosto.

Dos óbitos confirmados, 17 eram pacientes do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima (3), Água Preta (1), Cabo de Santo Agostinho (3), Cumaru (1), Garanhuns (1), Igarassu (8), Itapissuma (1), Paulista (2), Pombos (1), Recife (4), Salgueiro (2), Santa Cruz do Capibaribe (1), São José do Belmonte (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Os pacientes tinham idades entre 27 e 90 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (2), 30 a 39 (2), 40 a 49 (1), 50 a 59 (1), 60 a 69 (8), 70 a 79 (10), 80 anos ou mais (6).

Dos 30 óbitos, 22 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (13), diabetes (8), hipertensão (6), tabagismo (4), etilismo (3), histórico de AVC (2), doença respiratória (1), doença de Parkinson (1), doença renal (1) e imunossupressão (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Cinco não tinham comorbidades e os demais estão em investigação. (G1)