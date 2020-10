Com mais 359 casos e oito óbitos, PE totaliza 157.777 confirmações e 8.527 mortes pela Covid-19

Foram confirmados, nesta quinta-feira (22), 359 novos casos e oito óbitos pela Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a totalizar 157.777 pacientes com a confirmação da doença e 8.527 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A contabilização de pacientes teve início em março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 36 casos dos 359 confirmados nesta quinta eram de pacientes diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 323 corresponderam a pessoas com quadro clínico tido como leve. Com isso, Pernambuco passou a ter 26.817 casos graves e 130.960 casos leves.

Em relação às mortes, cinco aconteceram na terça (20) e as outras três nos dias 13 de outubro, 18 de setembro e 21 de junho. A previsão é de que outros detalhes epidemiológicos sejam repassados ainda nesta quinta (22). (G1)