Com mais 362 casos e 15 mortes, PE soma 199.046 confirmações e 9.299 óbitos por Covid-19

Foram registrados, nesta segunda-feira (14), 362 novos casos e 15 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com esses dados, o estado passou a totalizar 199.046 casos confirmados da doença, além de 9.299 pessoas que faleceram com o novo coronavírus. A contagem teve início em 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 35 dos 362 casos confirmados nesta segunda-feira foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), enquanto outros 327 foram de pacientes com quadro leve. Com isso, o estado passou a totalizar 28.633 casos graves 170.413 casos leves.

Em relação às mortes, os 15 registros feitos nesta segunda ocorreram entre os dias 14 de novembro e 12 de dezembro. Outros detalhes epidemiológicos devem ser informados ainda nesta segunda pelo governo do estado.