Com mais 411 casos da Covid-19 e oito óbitos, Pernambuco totaliza 166.333 infectados e 8.732 mortes

Pernambuco registrou, nesse domingo (8), 411 casos da Covid-19 e oito óbitos. Com esse acréscimo, o estado passou a somar 166.333 infectados e 8.732 mortes devido ao novo coronavírus. Os números começaram a ser contabilizados no dia 12 de março, no início da pandemia.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 13 dos 411 novos casos foram classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 398 foram de pessoas que tiveram quadro clínico considerado leve, ou seja, não precisaram de internamento hospitalar. Isso fez o estado totalizar 27.347 casos graves e 138.986 quadros leves da doença.

Em relação aos óbitos, um ocorreu neste mês, no dia 6 de novembro, segundo a SES. Outras sete mortes aconteceram entre os dias 19 de maio e 20 de outubro.

“Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde”, informou o governo de Pernambuco, em nota. (G1)