Com mais 432 casos da Covid-19 e 48 óbitos, Pernambuco tem 98.833 infectados e 6.717 mortes

Foram confirmados, nessa terça-feira (4), 432 casos da Covid-19 e 48 óbitos de pacientes com o novo coronavírus em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a contabilizar 98.833 infectados e 6.717 mortes. Os números são registrados desde 12 de março, data da confirmação dos primeiros casos da doença.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 59 dos 432 casos confirmados nesta terça (4) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), enquanto outros 373 são leves. Nesta última categoria, se enquadram pacientes que não foram internados, que já estão curados ou ainda estão na fase final da doença. Do total de casos registrados desde março, 23.871 são graves e 74.962 são leves.

Nesta terça-feira, o boletim registra 75.769 pacientes recuperados da doença, o que representa 76,6% do total de infectados pela Covid-19 em Pernambuco. Destes, 13.038 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 62.731 eram casos leves.

Há casos de coronavírus em todos os municípios do estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde apenas revela a localização dos casos graves, que estão em 182 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes



Ainda de acordo com a SES, 17 das 48 mortes (27 do sexo masculino e 21 do sexo feminino) ocorreram nos últimos três dias, sendo duas na segunda-feira (3), quatro no domingo (2) e 11 no sábado (1º). Os outros 31 óbitos aconteceram entre o dia 24 de maio e a sexta-feira (31).

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Arcoverde (2), Bezerros (1), Bonito (2), Cabo de Santo Agostinho (2), Cachoeirinha (1), Caruaru (3), Escada (1), Ilha de Itamaracá (1), Itambé (1), Jaboatão dos Guararapes (7), Olinda (6), Paulista (3), Pedra (2), Recife (9), Ribeirão (1), Salgueiro (2), Santa Cruz do Capibaribe (1), Toritama (1), Trindade (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Os pacientes tinham idades entre 31 e 102 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (3), 40 a 49 (3), 50 a 59 (7), 60 a 69 (11), 70 a 79 (10), 80 anos ou mais (14). Dos 48 pacientes que morreram, 35 tinham comorbidades: diabetes (19), hipertensão (16), doença cardiovascular (14), doença renal (8), obesidade (5), doença respiratória (5), doença de Alzheimer (2), histórico de AVC/AVE (2), imunossupressão (2), doença neurológica (1), histórico de tabagismo (1) e etilismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade.

Seis não tinham doença pré-existente e os demais estão em investigação.

Leitos



Atualmente, a ocupação de leitos de UTI no estado está em 67%. No total, incluindo os leitos de enfermaria, o percentual de ocupação é de 58%. (G1)