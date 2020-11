Com mais 472 confirmações e três mortes, Pernambuco totaliza 175.730 casos e 8.923 óbitos por Covid-19

Foram confirmados, nesse domingo (22), 472 novos casos e três óbitos pela Covid-19 em Pernambuco. Com isso, o estado totaliza 175.730 pacientes que receberam a confirmação da doença e 8.923 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A contagem teve início em 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), dos 472 casos confirmados neste domingo, 10 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Os outros 462 pacientes tiveram quadro clínico considerado leve.

Também foram confirmados 156.164 pacientes que se recuperaram da doença. Desse total, segundo a SES, 17.770 pessoas estavam em estado graves e foram internadas em unidades de saúde, enquanto outros 138.394 pacientes tiveram quadro leve da doença.

Óbitos



Ainda de acordo com a SES, as três mortes do boletim deste domingo ocorreram no dia 20 de novembro. Os pacientes eram dois homens e uma mulher e tinham idades entre 72 e 90 anos. As vítimas eram residentes dos municípios de Salgueiro (1) e Santa Terezinha (2).

Dois dos pacientes apresentavam doenças pré-existentes: doença cardiovascular (2), diabetes (1), obesidade (1), doença respiratória (1), doença respiratória (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade.