Com mais 538 casos da Covid-19 e 25 mortes, Pernambuco totaliza 143.703 infectados e 8.110 óbitos

Foram confirmados, nesta quinta-feira (24), 538 casos e 25 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a totalizar 143.703 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 8.110 mortes por causa da doença. Os números são registrados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) desde 12 de março.

Dos casos confirmados em Pernambuco nesta quinta-feira (24), 28 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e outros 510 são de pessoas que se infectaram, mas não precisaram ser internadas, pois tiveram quadro considerado leve. Com isso, o número de pacientes graves subiu para 26.153 e o de casos leves da Covid-19 aumentou para 117.550 no estado.

Os casos estão distribuídos em todos os 184 municípios pernambucanos e no arquipélago de Fernando de Noronha. Ao todo, desde março, há 125.554 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.341 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 109.213 eram casos leves.

Mortes



Em relação aos óbitos, 13 das 25 mortes registradas no boletim desta quinta (24) ocorreram nos últimos três dias, sendo duas na quarta (23), seis na terça (22) e cinco na segunda (21). Outros 12 pacientes faleceram por causa da Covid-19 entre os dias 9 de maio e 20 de setembro.

Foram 17 mortes de pacientes do sexo masculino e oito do sexo feminino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Alagoinha (1), Calumbi (1), Camocim de São Félix (1), Carpina (1), Caruaru (1), Cumaru (1), Gravatá (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Ouricuri (1), Paulista (2), Petrolina (1), Recife (11), Santa Cruz do Capibaribe (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Os pacientes tinham idades entre 33 e 92 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (5), 60 a 69 (6), 70 a 79 (5), 80 anos ou mais (7).

Dos 25 pacientes que morreram, 18 tinham comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (9), diabetes (8), hipertensão (8), doença respiratória (3), obesidade (3), imunossupressão (2), câncer (1), tabagismo (1), doença renal (1) e doença de Alzheimer (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Dois não tinham comorbidades e os demais estão em investigação.