Com mais 553 casos e 16 mortes por Covid-19, Pernambuco chega a 178.639 infectados e 8.987 óbitos

O governo de Pernambuco confirmou, nessa quinta-feira (26), 553 casos e 16 mortes de infectados pelo novo coronavírus. Com esse acréscimo, o estado passou a totalizar 178.639 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 8.987 óbitos de pacientes que faleceram com a doença. A contagem teve início em 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 38 dos casos confirmados nesta quinta-feira (26) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 515 infectados tiveram quadro clínico classificado como leve e não precisaram de internamento hospitalar. Dessa forma, o total de casos no estado fica dividido entre 27.883 graves e 150.756 leves.

Já as mortes de 16 pessoas infectadas ocorreram entre o dia 19 de agosto e a quarta-feira (25).

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta quinta registrou um total de 158.260 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.838 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 140.422 eram casos leves.

Mortes



O boletim desta quinta confirmou oito mortes de homens e oito, de mulheres. Esses pacientes moravam em Buenos Aires (1), Cabo de Santo Agostinho (2), Camaragibe (1), Caruaru (1), Cupira (1), Gravatá (1), Pesqueira (1), Recife (5), Salgueiro (2) e Santa Cruz do Capibaribe (1).

Os pacientes tinham idades entre 45 e 89 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (3), 50 a 59 (1), 60 a 69 (3), 70 a 79 (5) e 80 a 89 (4).

Do total, dez tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (6), hipertensão (2), diabetes (2), doença respiratória (2), obesidade (2), tabagismo/histórico de tabagismo (1), doença neurológica (1) e doença de Alzheimer (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)