Com mais 565 casos da Covid-19 e sete mortes, Pernambuco totaliza 182.406 infectados e 9.037 óbitos

Mais 565 casos do novo coronavírus e sete óbitos causados pela Covid-19 foram confirmados no estado nessa segunda-feira (30). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pernambuco tem 182.406 infectados e 9.037 mortes devido à doença, números que começaram a ser registrados em março, no início da pandemia.

Do total de novos casos confirmados nesta segunda-feira (30), 14 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 551 são leves, de pessoas infectadas que não precisaram ser internadas ou que descobriram que tiveram a Covid-19 depois de curadas.

Com esses novos registros, Pernambuco totalizou 28.013 graves e 154.393 leves. Há casos de coronavírus confirmados em todos os 184 municípios de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim registra um total de 161.569 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.882 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 143.687 eram casos leves.

Mortes



As sete mortes confirmadas nesta segunda-feira (30) ocorreram entre o dia 8 de setembro e o domingo (29). Foram quatro mulheres e três homens. As novas mortes são de moradores dos municípios de Bom Conselho (1), Caruaru (1), Chã Grande (1), Igarassu (1), Jaboatão dos Guararapes (2) e Paulista (1).

Os pacientes tinham idades entre 44 e 85 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 70 a 79 (3) e 80 ou mais (3). Do total, 4 tinham doenças pré-existentes: doença renal (1), diabetes (1), hipertensão (1), doença respiratória (1) e doença cardiovascular (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)