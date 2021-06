Com mais 6.487 casos de Covid, PE bate recorde de confirmações da doença em 24 horas

Nesta quarta (9), estado passou a totalizar 509.184 pessoas infectadas. Também foram confirmadas 81 novas mortes de pessoas com o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, foram 16.549 óbitos.

Pernambuco registrou mais 6.487 casos da Covid-19 nesta quarta-feira (9). Com os novos registros, o estado bateu recorde de confirmações em 24 horas pela segunda vez, em pouco mais de uma semana. No dia 29 de maio, até então o dia com o maior número diário de casos, foram 5.576 novos registros.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), com os novos casos de Covid, o estado passou a totalizar 509.184 pessoas infectadas. Também nesta quarta, foram confirmadas 81 novas mortes de pessoas com o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, foram 16.549 óbitos.

Do total de novos casos confirmados, 267 (4%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), em que os pacientes precisam ser internados ou morrem com a doença, e 6.220 (96%) são leves, de pessoas que não foram internadas ou descobriram a infecção depois de curadas.

Agora, Pernambuco totaliza 509.184 casos confirmados da doença, sendo 46.718 graves e 462.466 leves. O governo do estado afirmou que o alto número de casos em um dia se deve a problemas na extração de dados no sistema do Ministério da Saúde.

Somente nesta quarta, cerca de 20 mil exames foram notificados no sistema, dos quais 31% tiveram resultado positivo para a doença. No entanto, segundo o governo, 2.810 desses casos de Covid-19 foram registrados somente nos últimos três dias.

Com relação às 81 mortes, apesar de terem sido confirmadas nesta quarta-feira, elas ocorreram entre o dia 1º de março deste ano e a terça-feira (8).

Do Nill Júnior