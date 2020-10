Com mais 612 casos e 19 óbitos, Pernambuco soma 149.349 confirmações e 8.318 mortes por Covid-19

Foram contabilizados, nesse sábado (3), 612 novos casos e 19 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com isso, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o total de confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou a ser de 149.349 e o de óbitos passou para 8.318. Os números são contabilizados desde março no estado.

Em relação às confirmações deste sábado (3), 22 das 612 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 590 pacientes têm quadro clínico considerado leve e não precisaram de internamento hospitalar.

Com esse acréscimo, o estado passa a ter 26.357 casos graves e 122.992 pacientes leves. Os pacientes estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

O estado também contabilizou, neste sábado (3), mais 456 pessoas que se curaram da doença. Com esse acréscimo, Pernambuco passa a ter 129.516 pessoas que já se recuperaram da Covid-19.

Mortes



Em relação aos óbitos, três das 19 confirmações de mortes feitas neste sábado ocorreram na última semana, sendo duas na quinta (1º) e uma na quarta (30). Outros 16 registros foram de mortes que ocorreram entre os dias 29 de junho e 29 de setembro.

Os novos óbitos confirmados são de pessoas que moravam nos municípios de Cabo de Santo Agostinho (4), Canhotinho (1), Caruaru (1), Catende (1), Glória do Goitá (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Mirandiba (1), Olinda (2), Recife (3), Sanharó (1), Vicência (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Dos 19 pacientes que faleceram 15 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (8), hipertensão (4), diabetes (12), AVC (1), tabagismo (1), leucemia (1), doença neurológica (1), doença respiratória (1), doença renal (1), doença hepática (1), obesidade (2) e doença de Parkinson.

Segundo a SES, um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não apresentava comorbidades e os demais estão em investigação. (G1)