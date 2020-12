Com mais 746 confirmações e 22 mortes, PE chega a 191.161 casos e 9.170 óbitos por Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde contabilizou, nessa segunda-feira (7), 746 novos casos e 22 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a somar 191.161 confirmações da doença, além de 9.170 mortes de pessoas que foram diagnosticadas com o novo coronavírus. A contagem começou no dia 12 de março.

O estado também contabilizou, nesta segunda (7), 168.449 pacientes recuperados da doença. Desse total, 18.023 eram pacientes graves, que foram internados. Outros 150.426 eram pessoas com quadro clínico leve.

De acordo com o governo do estado, 27 dos 746 casos confirmados nesta segunda (7) eram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 719 eram de pacientes com quadro considerado leve. Com isso, o estado passou a ter 28.303 casos graves e 162.858 casos leves.

Mortes



Em relação às mortes, a secretaria informou que os registros foram feitos entre os dias 6 de novembro e o domingo (6). Das 22 pessoas que faleceram, 13 eram homens e 9 eram mulheres. Os pacientes moravam nas cidades de Afrânio (2), Arcoverde (1), Bezerros (1), Camutanga (1), Carpina (1), Catende (1), Flores (1), Garanhuns (1), Glória do Goitá (1), Itapetim (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Petrolina (1), Recife (5), Rio Formoso (1), Solidão (1) e Tacaratu (1).

Os pacientes que vieram a óbito tinham entre 39 e 96 anos, Das 22 pessoas, 16 tinham comorbidades como doença cardiovascular (11), diabetes (5), doença neurológica (2), câncer (2), hipertensão (2), doença respiratória (2), obesidade (1), imunossupressão (1), tabagismo (1) e doença renal (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade, segundo a SES. (G1)