Com mais 77 casos e três mortes por Covid-19, Pernambuco soma 153.299 confirmações e 8.417 óbitos

Foram confirmados mais 77 casos e três óbitos por Covid-19 em Pernambuco, nessa terça-feira (13). Com esse acréscimo, o estado passou a totalizar 153.299 confirmações e 8.417 mortes de pacientes com o novo coronavírus. Os números começaram a ser contabilizados em março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nove dos 77 casos confirmados nesta terça foram de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 68 foram de pessoas com quadro clínico considerado leve. No total, com esses novos pacientes, o estado passou a ter 26.569 casos graves e 126.730 casos leves.

Há casos de coronavírus em todos os municípios de Pernambuco, bem como no arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, o boletim registra um total de 133.512 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.927 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 116.585 eram casos leves.

Mortes



Foram confirmadas, nesta terça-feira (13), três novas mortes de pacientes com a Covid-19. Todas são de pacientes do sexo feminino e ocorridos no domingo (11). As novas mortes são de moradoras de Camaragibe, Flores e Paulista. Com isso, o Estado totaliza 8.417 mortes pela doença.

As pacientes que morreram tinham idades entre 60 e 88 anos. As faixas etárias são: 60 a 69 (2) e 80 ou mais (1). Das três pacientes que vieram a óbito, duas apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (2), doença cardiovascular (1), doença respiratória (1), obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um caso está em investigação. (G1)