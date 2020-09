Com mais 80 casos da Covid-19 e 16 óbitos, Pernambuco totaliza 145.096 infectados e 8.190 mortes

Com mais 80 casos da Covid-19 e 16 óbitos registrados nessa segunda-feira (28), Pernambuco passou a somar 145.096 pessoas infectadas e 8.190 mortes provocadas pela doença causada pelo novo coronavírus. Esses números começaram a ser contabilizados no início da pandemia, em março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registrados, nesta segunda-feira (28), 13 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 67 pessoas com sintomas leves da Covid-19, sem necessidade de internamento hospitalar. Com isso, Pernambuco totalizou 26.235 casos graves e 118.861 quadros leves da doença.

Com relação às 16 mortes, oito ocorreram em setembro, e os outros oito óbitos aconteceram entre os dias 5 de maio e 1º de agosto.

Os casos da Covid-19 estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim registrou, nesta segunda, um total de 127.022 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.471 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 110.551 eram casos leves.

Mortes



As mortes confirmadas no boletim desta segunda foram de 11 mulheres e cinco homens.

Esses pacientes moravam nos seguintes municípios: Água Preta (1), Araripina (1), Bezerros (1), Caruaru (1), Custódia (1), Goiana (2), Igarassu (1), Jupi (1), Limoeiro (1), Palmares (1), Salgueiro (1), São José da Coroa Grande (1), São José do Egito (1), Serra Talhada (1) e Toritama (1).

Os pacientes tinham idades entre 34 e 96 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 50 a 59 (2) 60 a 69 (4), 70 a 79 (6), 80 anos ou mais (3).

Dos 16 pacientes que vieram a óbito, 13 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (8), diabetes (7), hipertensão (5), doença respiratória (2), obesidade (2), doença hepática (1), doença renal (1). Um paciente pode ter mais de uma doença pré-existente. Os demais estão em investigação. (G1)