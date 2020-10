Com mais 846 casos da Covid-19 e 29 óbitos, Pernambuco chega a 147.171 infectados e 8.251 mortes

Pernambuco termina o mês de setembro com 147.171 casos da Covid-19 e 8.251 óbitos. O estado chegou a esses números, que começaram a ser contabilizados em março, no início da pandemia, após confirmar mais 846 infectados pelo novo coronavírus e 29 mortes devido à doença nessa quarta-feira (30).

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que foram registradas, nesta quarta-feira (30), 29 pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), além de 817 casos leves da Covid-19, em que não houve necessidade de internamento hospitalar. No acumulado do ano, Pernambuco totalizou 26.285 casos graves da doença e 120.886 quadros leves.

Há casos de coronavírus confirmados em todos os 184 municípios de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha.

O boletim desta quarta-feira (30) aponta um total de 128.102 pacientes recuperados da Covid-19. Destes, 16.573 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 111.529 eram casos leves.

Mortes

Com relação aos 29 óbitos causados pelo novo coronavírus, oito deles ocorreram nos últimos três dias, sendo um na terça-feira (29), cinco na segunda-feira (28) e dois no domingo (27). As outras 21 mortes aconteceram entre os dias 5 de maio e 25 de setembro.

Foram 12 casos de pessoas do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Os pacientes tinham idades entre 38 e 100 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (2), 50 a 59 (3) 60 a 69 (5), 70 a 79 (8), 80 anos ou mais (10).

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima (4), Afogados da Ingazeira (1), Angelim (1), Bonito (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Carpina (1), Caruaru (1), Cumaru (1), Goiana (2), Gravatá (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Limoeiro (1), Olinda (1), Palmares (1), Paulista (2), Petrolina (1), Recife (2), Saloá (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), São José do Belmonte (1), São Lourenço da Mata (1), Serra Talhada (1) Taquaritinga do Norte (1).

Dos 29 pacientes que vieram a óbito, 21 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (11), diabetes (7), hipertensão (4), tabagismo (4), doença renal (3), doença respiratória (3), câncer (1), doença neurológica (1), obesidade (1), etilismo (1) e doença hepática (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)