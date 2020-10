Com mais 878 casos da Covid-19 e 11 óbitos, Pernambuco totaliza 160.354 infectados e 8.575 mortes

Pernambuco totaliza 160.354 casos confirmados da Covid-19 e 8.575 mortes provocadas pela doença. O estado chegou a esses números, que começaram a ser contabilizados em março, após registrar, nessa terça-feira (27), mais 878 infectados e 11 óbitos por causa do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pernambuco somou outros 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 860 quadros leves da Covid-19. Com isso, o estado passou a ter 26.938 casos graves e 133.416 quadros leves da doença.

Com relação às 11 mortes, três aconteceram nos últimos dois dias, sendo duas no domingo (25) e uma na segunda-feira (26). Os outros oito registros ocorreram entre os dias 3 de outubro e 23 do mesmo mês.

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta terça registrou um total de 142.674 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.209 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 125.465 eram casos leves.

Mortes

No boletim desta terça, o estado informou que morreram sete homens e quatro mulheres. Essas pessoas moravam em Araripina (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Moreno (1), Olinda (2), Pedra (1), São Joaquim do Monte (1), Sertânia (1), Tracunhaém (1) e Venturosa (1).

Os pacientes tinham idades entre 33 e 89 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (2), 60 a 69 (3), 70 a 79 (4) e 80 ou mais (2).

Do total, nove pacientes apresentavam doenças pré-existentes: doença cardiovascular (7), diabetes (4), doença renal (3), hipertensão (2), câncer (1), doença hepática (1) etilismo (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Dois casos estão em investigação. (G1)