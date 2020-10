Com mais 922 casos da Covid-19 e 23 óbitos, Pernambuco chega a 151.139 infectados e 8.379 mortes

Foram confirmados mais 922 casos e 23 óbitos pela Covid-19 em Pernambuco nesta quarta-feira (7). Com esse acréscimo, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado chegou a 151.139 e o de mortes por causa da doença subiu para 8.379. Os números são contabilizados desde 12 de março.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 28 dos 922 casos confirmados nesta quarta-feira (7) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 894 são de infectados com quadro considerado leve, que não precisaram de internamento hospitalar. Sendo assim, o estado passou a ter 26.434 casos graves e 124.705 leves.

Além disso, o boletim registra um total de 131.135 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.756 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 114.379 eram casos leves.

Mortes



Com relação às 23 mortes, oito delas ocorreram em outubro, sendo uma na terça-feira (6), uma na segunda-feira (5), três no domingo (4), uma no sábado (3) e duas na sexta-feira (2). Outros 15 óbitos foram registrados entre os dias 25 de abril e 30 de setembro. Foram nove pacientes do sexo feminino e 14 do sexo masculino.

Os novos óbitos confirmados são de moradores de Abreu e Lima (3), Cabo de Santo Agostinho (2), Camaragibe (1), Carnaíba (1), Carpina (1), Casinhas (1), Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Limoeiro (2), Mirandiba (1), Olinda (1), Paudalho (1), Paulista (1), Recife (4), Santa Cruz do Capibaribe (1) e São Lourenço da Mata (1).

Os pacientes tinham idades entre 39 e 94 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (3), 60 a 69 (4), 70 a 79 (5) e 80 anos ou mais (9).

Dos 23 pacientes que vieram a óbito, 14 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (7), diabetes (7), hipertensão (4), tabagismo (2), doença renal (1), doença respiratória (1), obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha comorbidade e os demais estão em investigação.