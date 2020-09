Com mais 989 casos da Covid-19 e 23 mortes, Pernambuco registra 133.579 infectados e 7.764 óbitos

Foram confirmados, nesta quarta-feira (9), mais 989 casos da Covid-19 em Pernambuco, além de outros 23 óbitos. Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus aumentou para 133.579 no estado, que passou a totalizar 7.764 mortes provocadas pela doença, números registrados desde março, no início da pandemia.

No boletim desta quarta-feira (9), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 45 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 944 quadros leves da Covid-19, ou seja, pessoas que se infectaram pelo novo coronavírus, mas não precisaram de internamento hospitalar. No acumulado desde março, Pernambuco chegou a 25.658 casos graves e 107.921 casos leves da doença.

Com relação aos 23 óbitos, seis deles ocorreram nos últimos três dias, sendo um na terça-feira (8), quatro na segunda-feira (7) e um no domingo (6). As outras 17 mortes aconteceram entre o dia 2 de maio e o sábado (5).

Além disso, o boletim desta quarta registrou115.800 pacientes recuperados da doença. Destes, 15.168 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 100.632 eram casos leves.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes

As novas mortes confirmadas são de pessoas residentes nos seguintes municípios:

Arcoverde (1), Brejo da Madre de Deus (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (1), Garanhuns (1), Glória do Goitá (1), Jaboatão dos Guararapes (4), Olinda (1), Passira (1), Paulista (2), Recife (4), Salgueiro (1), São José do Belmonte (1), Serra Talhada (1), Surubim (1) e Timbaúba (1).

As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 20 a 29 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (1), 60 a 69 (6), 70 a 79 (5), 80 anos ou mais (7). Dos 23 pacientes que vieram a óbito, 15 apresentavam as seguintes comorbidades:

doença cardiovascular (12), diabetes (6), hipertensão (3), obesidade (2), câncer (2), histórico de AVC (1), doença respiratória (1), doença renal (1), dislipidemia (1) e tabagismo (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha doenças pré-existentes confirmadas e os demais estão em investigação. (G1)