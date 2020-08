Com mais de 7 mil mortes por Covid-19, Pernambuco tem a 2ª maior taxa de letalidade da doença no Brasil

Pernambuco chegou, na terça-feira (11), a 7.008 mortes confirmadas por Covid-19. Em um cenário de 105.982 pessoas infectadas no estado, esses óbitos representam 6,61% do total. Esse percentual é conhecido como taxa de letalidade da doença, e a de Pernambuco é a segunda maior do Brasil.

De acordo com dados do Consórcio dos Veículos de Imprensa, o único estado brasileiro com uma taxa de letalidade maior é o Rio de Janeiro, onde 7,84% dos infectados morreram.

Depois de Pernambuco, o Ceará tem a terceira maior taxa (4,23%). São Paulo fica em 4º lugar, já que o número de mortes representa 4% do total de infectados.

Apesar do alto índice de letalidade nos infectados, Pernambuco não registra uma variação alta na média móvel de confirmação de mortes pela Covid-19 desde o dia 4 de julho. O estado vem oscilando entre as situações de estabilidade e queda na média de confirmações diárias de óbitos.

Cenário de agosto



Dados divulgados, na terça-feira (11), pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag) mostram que Pernambuco já registrou 169 mortes em agosto. Desse total de óbitos, 105 pessoas eram do interior; 62 da Região Metropolitana do Recife e duas moravam em outros estados.

Os infectados que morreram neste mês moravam em 63 cidades pernambucanas, sendo nove do Grande Recife e 54 do interior do estado. Entre os municípios com maior número de pessoas mortas em agosto, estão o Recife (30), Jaboatão dos Guararapes (12), Caruaru (12), Olinda (9) e Petrolina (8).

A Seplag também divulga o total de casos graves por município. Em agosto, até esta terça-feira (11), houve confirmação de 4.199 infectados que se encaixam no perfil grave da doença, sendo 4.097 moradores do interior e 95 residentes no Grande Recife. Também há sete pessoas diagnosticadas em Pernambuco, mas que moram em outros estados.

A cidade com o maior número de casos graves registrados em agosto, até esta terça-feira (11), é o Recife (39). Em seguida vêm Caruaru (19), Jaboatão dos Guararapes (19), Petrolina (16), Olinda (9) e Santa Cruz do Capibaribe (8).

Ao todo, 66 cidades registraram casos graves neste mês de agosto, até esta terça-feira (11). São 14 municípios da Região Metropolitana do Recife e 52 do interior do estado. O governo estadual não divulga o total de casos leves por cidade.