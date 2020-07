Com mais dez casos confirmados de Covid-19, Salgueiro chega ao total 365

Mais dez casos de Covid-19 foram registrados nessa sexta-feira (24) em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura, os novos casos correspondem a seis pacientes do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Todos estão em isolamento domiciliar.

O município contabiliza 365 casos da doença, com 188 curas clínicas, doze óbitos, 165 casos ativos e 52 em investigação.

O estado de Pernambuco confirmou 85.042 casos e 6.237 óbitos pela Covid-19, de acordo com o mais recente boletim divulgado.