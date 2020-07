Com mais nove testes positivos, Salgueiro chega a 264 casos confirmados do novo coronavírus

Mais nove casos foram confirmados para o novo coronavírus em salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o boletim divulgado na noite dessa sexta-feira (18) pela Secretaria Municipal de Saúde, tratam-se de sete pacientes do sexo masculino e dois do sexo feminino, confirmados através de testes rápidos e método Swab.

Os novos casos encontram-se em isolamento domiciliar, supervisionado pelas Unidades de Saúde.

Salgueiro tem agora 264 casos confirmados, 115 recuperados, 24 em investigação e 12 óbitos. (G1)