Com mais seis casos positivos, Salgueiro chega a 159 casos confirmados do novo coronavírus

Seis novos casos de Covid-19 foram registrados nessa sexta-feira (03) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura, os pacientes são cinco mulheres e um homem. Os resultados foram confirmados através de testes rápidos e do método Swab. Todos os novos casos são considerados leves e encontram-se em isolamento.

No presídio de Salgueiro, 54 testes rápidos foram realizados e todos tiveram resultado negativo.

Salgueiro tem agora, 159 casos do novo coronavírus confirmados, com 98 curas clínicas, nove óbitos e oito em investigação.

O estado de Pernambuco confirmou 62.362 casos e 5.068 óbitos pela doença, de acordo com o mais recém boletim divulgado.