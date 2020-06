Com mais uma confirmação, sobe para 86 o número de casos do novo coronavírus em Salgueiro

O município de Salgueiro chegou a 86 casos confirmados do novo coronavírus. O novo caso positivo foi divulgado no boletim da noite dessa sexta-feira (05) pela Secretaria Municipal de saúde. A paciente recebeu o diagnostico da doença através de teste rápido em rede particular. Ela está em isolamento domiciliar, sendo supervisionado pela Unidade de Saúde e pela Central de Monitoramento da Covid-19.

De acordo com a Secretaria, mais nove pacientes anteriormente confirmados foram considerados recuperados após mais de sete dias de ausência total dos sintomas, recebendo alta como casos recuperados. Agora, o município soma 45 curas.

Levando em consideração o número de curados e a quantidade de casos confirmados da Covid-19 em Salgueiro, o número de recuperados ultrapassa o número de casos atualmente infectados. De acordo com a Secretaria de Saúde “essa informação é positiva e demonstra, mais uma vez, os efeitos do isolamento mais rígido no nosso município. É importante ressaltar que para manter a estabilidade e alcançarmos um declínio, o isolamento social e as medidas de segurança ainda são as melhores medidas”. (G1)