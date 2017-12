Com mandado de prisão em aberto, homem é flagrado com crack em Serra Talhada

Um homem de 36 anos foi preso com uma pedra de crack na noite dessa terça-feira (12) no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Policiais Militares da Equipe ROCAM do 14º BPM realizavam rondas quando se depararam com o imputado J. G. do N. Durante a busca pessoal foi encontrado em seu bolso, dentro de uma caixa de fósforos, uma pedra de crack. O imputado informou ao efetivo que estava levando a droga para entregar a sua vizinha que não quis dizer o nome.

Diante do exposto, conduzimos o imputado à DPC local, para adoção das medidas cabíveis, onde foi constatado, através de pesquisa no sistema de consulta, que havia um mandado de prisão em seu desfavor.