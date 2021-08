COM MEDO DE ENGRAVIDAR A NAMORADA, HOMEM COLOCA SUPERCOLA NO PÊNIS E ACABA MORRENDO (GN – MUNDO)

Um homem identificado como Salman Mirza, de 25 anos, morreu após colocar super bonder em seu pênis. O caso ocorreu na Índia.

De acordo com informações da polícia, Mirza estava junto com a namorada em um motel quando percebeu que tinha esquecido o preservativo e resolveu colocar a supercola usada em construções no pênis.

O indiano cobriu toda sua região peniana com o produto e morreu após ter falência múltipla dos órgãos. O homem e sua namorada estavam sob efeito de bebidas alcóolicas.

“Como eles não tinham preservativo, resolveram aplicar o adesivo para que ela não engravidasse. Eles carregavam o produto para usar como entorpecente durante o ato sexual”, relatou a polícia.

Salman Mirza chegou a ser socorrido com vida, mas acabou morrendo ainda no local.

Vale do itaúnas (Portal CM7)