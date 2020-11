Com placas clonadas e roubada, caminhonete de luxo é recuperada pela PRF na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde do sábado (07), na BR-232, em Gravatá, no Agreste pernambucano, uma caminhonete de luxo que havia sido roubada e, atualmente, estava com placas clonadas. O flagrante da PRF foi feito no quilômetro 71 da rodovia. O veículo tinha sido roubado no dia 18 de maio, no Recife, bem como portava placas do Mercosul.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o condutor da caminhonete disse que era apenas o motorista e que o veículo pertencia ao patrão dele. O suspeito, de 32 anos, foi encaminhado à Delegacia de Gravatá, que abriu inquérito para apurar o caso.

Do NE10 Interior