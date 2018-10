Com primeiro jogo no Vianão, Serrano e Íbis iniciam briga pela semifinal nesta quarta-feira (17)

O primeiro jogo entre Serrano e Íbis será quarta-feira (17), às 15h, no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira. O Jumento de Aço não vai poder jogar em Serra Talhada porque o estádio Nildo Pereira está sem condições de jogo.

A partida de volta será no domingo, às 15h, no estádio Ademir Cunha, em Paulista. O Serrano ficou com a vaga nas quartas de final após o 1º de Maio ser eliminado da competição por escalar um jogador irregular. Quem passar de fase encara o Centro Limoeirense na semifinal.

O Serrano terminou a primeira fase com seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram cinco gols pró e seis contra. Já o Pássaro Preto foi o líder do grupo D, com seis jogos, três vitórias, dois empates, uma derrota, nove gols pró e seis contra.

Transmissão

A partida vai ser transmitida pela rádio Vilabela FM 94,3 de Serra Talhada, com a Equipe Bola na Rede a partir das 15h00.

Link para ouvir o jogo: http://vilabelafm.com.br/ao-vivo/